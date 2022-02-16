Казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал Камилу Валиеву

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал пост в Instagram в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга. Девочке всего 15 лет, но она проявила такую стойкость и настоящий волевой характер. Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания», — написал Кудайберген.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Произвольные программы пройдут в четверг, 17 февраля, начало — в 13:00 по московскому времени.