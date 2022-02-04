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Сегодня, 11:05

«Катание было превосходным!» Ягудин оценил выступление Мишиной и Галлямова в командном турнире

Ягудин оценил выступление Мишиной и Галлямова в командном турнире Олимпиады-2022
Микеле Антонов

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в парном катании в командном турнире Олимпиады-2022.

«Здесь вопрос не в обновляемых рекордах, а в баллах, а они уже зависят от занимаемых нашими спортсменами мест. Что китайцы, что наши были прекрасны. Мишина и Галлямов чуть-чуть выиграли в техническом плане, а китайцы по второму компоненту. В итоге перевес в 19 сотых в сторону китайцев. Глобально это ничего, но и 1 сотая может решить результат. Однако здесь волнуют именно места. Ведь от них зависит количество баллов, которые фигуристы принесут своей стране. Мы с Ильей Авербухом смотрели со своих мест: все было чисто, идеальнейшим образом исполнено. Может, мы не во всех тонкостях парного катания разбираемся, но, на наш взгляд, катание было превосходным!» — сказал Ягудин «СЭ».

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место (82.64). Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерима и Брендон Фрейзер из США (75,00).

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Ягудин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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