Американская фигуристка Карен Чен в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от выступления на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

«Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю все возможное для хороших выступлений. Вчера я смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.

2 очка преимущества над России — хороший результат. Я довольна, но еще больше я рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Я готова завтра побороться с одной из русских девочек, но я не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате", — сказала Чен «СЭ».

Напомним, что после первого дня командного турнира сборная России идет на втором месте (26 очков). Лидирует команда США (28).

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