Психолог объяснил эмоциональный срыв Александры Трусовой на Олимпиаде

Кандидат психологических наук Александр Невеев в разговоре с «СЭ» объяснил эмоциональный срыв Александры Трусовой на Олимпиаде.

«Уже несколько лет на наших спортсмены оказывается огромное давление! К нам предвзятое отношение. И в такой атмосфере очень тяжело выступать. Этот эмоциональный всплеск Трусовой связан с негативным фоном. Ее нервная система не выдержала. Она же ничего плохого не сделала. Словами она выплеснула весь негатив. Саша все это преодолеет. Трусову ни в коем случае не нужно обвинять! Ей нужно успокоиться, и все придет в норму.

А то, что произошло с Камилой... Я думаю, она оклемается. А эти падения — очередное испытание в ее жизни. Они сделают ее сильнее. Я не могу сказать, что Камилу сломали. Она выберется из этого. Но то, что было с ней — это настоящая травля.

Как помочь девочкам? Нужно подключать психологов, потому что это было настоящее давление на детей. И это чудовищно!

Главное — девчонки должны включить все сферы, которые им помогут: помощь психолога, общение с друзьями, если они верующие, то нужно сходить в церковь. Только действуя системно, можно выйти из этой западни. И не нужно замыкаться. Этого точно не стоит делать», — сказал Невеев «СЭ».

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

Камила Валиева за прокат получила 141,93 балла, набрав по сумме выступлений 224,09 балла и заняв четвертое место.