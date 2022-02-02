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Сегодня, 09:58

Канадский фигурист Мессинг не может вылететь на Олимпиаду в Пекин из-за проблем с тестами на коронавирус

Канадский фигурист Мессинг столкнулся с проблемами при вылете на Олимпиаду в Пекин из-за тестов на коронавирус
Иван Торопцев
Корреспондент

Канадский фигурист Киган Мессинг не может вылететь на Олимпиаду в Пекин из-за проблем с тестами на коронавирус, сообщает CBC.

30-летний спортсмен все еще находится на родине, поскольку у него не получается сдать два отрицательных теста на коронавирус подряд. Всем участникам Игр в Китае необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста подряд для того, чтобы получить разрешение на вылет.

«Мы надеемся, что Киган в ближайшее время сможет отправиться на Олимпиаду. В ближайшее время у нас появится новая информация по поводу его ситуации», — заявила представитель пресс-службы Канадского олимпийского комитета Кэролин Шарп.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Изначально предполагалось, что Мессинг примет участие в командных соревнованиях и выступит 6 февраля, однако в данный момент это находится под вопросом. Помимо Мессинга у канадцев в заявке на командный турнир в мужском одиночном катании присутствует Роман Садовский.

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Источник: https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/figure-skating/canadian-olympic-figure-skating-keegan-messing-1.6336053
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