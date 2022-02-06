Канадские фигуристы Джеймс и Рэдфорд столкнулись с итальянцем Гуаризе на тренировке пар
Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд столкнулись с итальянцем Маттео Гуаризе во время тренировки спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
По информации журналиста Джеки Вонга, Гуаризе и его партнерша Николь Делла Моника в тот момент были в середине прогона программы. Отмечается, что Джеймс понадобилась медицинская помощь.
Пары представят произвольные программы в рамках командного турнира 7 февраля. В личном турнире соревнования начнутся 18 февраля.
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