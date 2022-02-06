Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:38

Канадские фигуристы Джеймс и Рэдфорд столкнулись с итальянцем Гуаризе на тренировке пар

Екатерина Савостина
Корреспондент

Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд столкнулись с итальянцем Маттео Гуаризе во время тренировки спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

По информации журналиста Джеки Вонга, Гуаризе и его партнерша Николь Делла Моника в тот момент были в середине прогона программы. Отмечается, что Джеймс понадобилась медицинская помощь.

Пары представят произвольные программы в рамках командного турнира 7 февраля. В личном турнире соревнования начнутся 18 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
1
0
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен стартовый порядок российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости