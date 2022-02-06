Канадские фигуристы Джеймс и Рэдфорд столкнулись с итальянцем Гуаризе на тренировке пар

Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд столкнулись с итальянцем Маттео Гуаризе во время тренировки спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

По информации журналиста Джеки Вонга, Гуаризе и его партнерша Николь Делла Моника в тот момент были в середине прогона программы. Отмечается, что Джеймс понадобилась медицинская помощь.

Video of that collision today here — Della Monica/Guarise looked to be mid-runthrough https://t.co/bngeW3IuWM https://t.co/bEQYiOtpdQ pic.twitter.com/P1e08FRZ5I — Jackie Wong (@rockerskating) February 6, 2022

Пары представят произвольные программы в рамках командного турнира 7 февраля. В личном турнире соревнования начнутся 18 февраля.