Валиева заплакала после проката программы на Олимпиаде

Валиева не сдержала слезы после проката короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после своего проката в женском одиночном катании Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

15-летняя спортсменка получила 82,16 балла за свое выступление и занимает первое промежуточное место.

Валиева является чемпионкой Европы-2022, который прошел в Таллине (Эстония). Она также заняла первое место в командном турнире Игр-2022 в Пекине в составе сборной России.

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