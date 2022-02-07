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Сегодня, 07:21

Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады.
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Российская фигуристка Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады. 15-летняя спортменка допустила падение на четветном тулупе.

Отметим, Валиева сделала четверной сальхов в начале произвольной программы командного турнира.

Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады.
Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады.

Вчера, 6 февраля, 15-летняя фигуристка выиграла короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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