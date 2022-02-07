Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады. 15-летняя спортменка допустила падение на четветном тулупе.

Отметим, Валиева сделала четверной сальхов в начале произвольной программы командного турнира.

Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады.

Вчера, 6 февраля, 15-летняя фигуристка выиграла короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.