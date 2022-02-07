Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады
Российская фигуристка Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады. 15-летняя спортменка допустила падение на четветном тулупе.
Отметим, Валиева сделала четверной сальхов в начале произвольной программы командного турнира.
Камила Валиева упала во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады.
Вчера, 6 февраля, 15-летняя фигуристка выиграла короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
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