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Сегодня, 19:53

Камила Валиева: «Самые близкие люди меня никогда не бросят»

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, насколько важна для нее поддержка во время Олимпиады-2022.

«Когда открываю Instagram, вижу сколько добрых пожеланий и сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно, — приводит Первый канал слова Валиевой. — И в такое сложное время эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает, Марк (Кондратюк) тоже поддерживает, хорошо, что он тоже остался. Я думала, что я буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят».

Камила Валиева. Отмена церемонии награждения фигуристок — позор для МОК. Права Валиевой нарушены

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине, вечером Валиева вышла на тренировку.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Отметим, что МОК после допуска Валиевой отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, а также постановил: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.

Источник: 1tv.ru
Олимпиада
Камила Валиева
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