Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о заседании Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором во время Олимпиады-2022 рассматривалось ее дело.

«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв 20 минут, и я сидела, наблюдала. Это было сложно очень, но это, видимо, один из моментов, из этапов, которые я должна пройти», — приводит Первый канал слова Валиевой.

Утром 14 февраля CAS допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине, вечером Валиева вышла на тренировку.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Отметим, что МОК после допуска Валиевой отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, а также постановил: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.