Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:48

Валиева провела первый прокат на Олимпийском льду

Валиева провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева провела первую тренировку на основной арене Олимпиады. Под музыку она катала произвольную программу «Болеро».

Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель с непростым выездом, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп с ошибкой на приземлении (на две ноги), каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

Впервые женщины выйдут на олимпийский лед 6 февраля в рамках командных соревнований.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Американцы прогнозируют абсолютный триумф Клебо: медали во всех видах, четыре из которых золотые. Большунову отдают победу в марафоне
Грузинская фигуристка Губанова: «Сделать разрыв между Россией и США побольше? Будем стараться!»
Грузинская фигуристка Губанова об Олимпиаде в Пекине: «Впечатления невероятные, что-то совершенно новое для меня»
Тутберидзе поаплодировала прокату Трусовой с двумя падениями
Валиева катается с наушником на тренировке Олимпиады. Фото
Щербакова сделала четверной лутц на первой тренировке на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус

Канадский фигурист Мессинг не может вылететь на Олимпиаду в Пекин из-за проблем с тестами на коронавирус
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости