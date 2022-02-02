Валиева провела первый прокат на Олимпийском льду

Валиева провела первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева провела первую тренировку на основной арене Олимпиады. Под музыку она катала произвольную программу «Болеро».

Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель с непростым выездом, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп с ошибкой на приземлении (на две ноги), каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

Впервые женщины выйдут на олимпийский лед 6 февраля в рамках командных соревнований.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.