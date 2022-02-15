Появилось видео короткой программы Камилы Валиевой на Олимпиаде

На YouTube-канале МОК появилось видео короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

В прокате спортсменка допустила ошибку на выезде с тройного акселя, но потом она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За выступление Валиева получила 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой.