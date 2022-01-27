Как выступят ученицы Тутберидзе на Олимпиаде и что с ковидом в сборной? Live «СЭ» в 14:00!

В четверг, 27 января в 14:00 мск смотрите на YouTube- канале «Кваксель» о фигурном катании эфир, посвященный предстоящим Олимпийским играм. В гостях редакции «СЭ» серебряная призерка Олимпиады-2018 Наталья Забияко и телекомментатор Андрей Журанков. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

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Вместе с экспертами и вами мы обсудим:

— Шансы российских фигуристов в каждом из видов Олимпиады в Пекине

— Возможный состав сборной России на командник

— Подозрительное снятие Михаила Коляды

— Распространение коронавируса на сборах в Красноярске

Кроме того, мы подведем итоги конкурса прогнозов на результаты чемпионата Европы и покажем подарки из Санкт-Петербурга и Таллина, которые для вас приготовили.

Пишите свои вопросы и комментарии в чате! Наши эксперты с удовольствием на них ответят.