Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду, стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию в командном турнире.

Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина стали вторыми после произвольного танца в командном турнире на Олимпиаде в Пекине и гарантировали сборной России золотые медали.

Ранее Кацалапов выигрывал командный турнире на Олимпиаде в Сочи-2014. Тогда его партнершей была Елена Ильиных.