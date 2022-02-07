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Сегодня, 06:31

Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду, стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию в командном турнире.

Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина стали вторыми после произвольного танца в командном турнире на Олимпиаде в Пекине и гарантировали сборной России золотые медали.

Ранее Кацалапов выигрывал командный турнире на Олимпиаде в Сочи-2014. Тогда его партнершей была Елена Ильиных.

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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