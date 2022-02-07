Кацалапов о победе в командном турнире: «Не празднуем, впереди личное первенство»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ», что гордится сборной России после победы в командном турнире на Олимпиаде.

«Очень счастлив и горжусь членами нашей золотой команды. Все каталось безукоризненно, боролись друг за друга. Сейчас можем немного выдохнуть, но мы не празднуем, впереди личное первенство. Моя роль капитана была очень простой. Я был уверен во всех ребятах. У всех есть свои тренеры, каждый знает, что делать. Все, что я делал в роли капитана, — мог сказать пару одобряющих слов.

Тяжело что-то возразить Ягудину и Родниной по поводу командного турнира. Но со мной команды Японии и США были солидарны, что командный турнир отличный. Он никак не нивелирует личные турниры».

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. За сборную также выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.