Кацалапов о серебре Олимпиады: «Мы выложились на все сто»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, опубликовал пост в Instagram после завоевания серебряной медали Олимпиады в Пекине.

«Наверное, полное осознание происходящего появится позже. Сейчас чувствуется легкое опустошение. Пока знаем точно, что мы выложились на все сто. Каждый выход на лед старались танцевать так, как не танцевали никогда.

Спасибо огромное всем, кто нас поддерживал! Все круто! Мы счастливы! Но очень хочется немного выдохнуть», — написал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль Олимпийских игр, набрав по сумме выступлений 220,51.

Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98). Замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218,02).