Кацалапов — о победе на Олимпиаде: «Мы все сделали это. Одной командой»
Кацалапов поделился эмоциями после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной опубликовал первый пост после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
«Мы все сделали это. Вместе. Одной командой. Поздравляем нашу команду с золотой медалью. Все очень крутые. Дальше каждого из нас ждут личные турниры, хочется пожелать всем удачи, и нам тоже», — говорится в посте.
Синицина и Кацалапов заняли второе место в короткой и произвольной программах. В сумме по итогам соревнований сборная России набрала 74 очка и выиграла золото Олимпиады в командном турнире.
В составе команды также выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.
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