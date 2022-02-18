Кацалапов: «Я очень сильно переживал из-за ошибки в командном соревновании»

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, которые завоевали серебро Олимпиады-2022 в танцах на льду, на онлайн-шоу «Одноклассников» «ОК на связи!» поделились своими эмоциями и ощущениями после соревнований.

— Вы катали четыре программы на соревнованиях. Обычно катают две. Была ли особенная подготовка к тому, что предстоит осилить такой объем?

Никита: — Мы готовились морально, так как не знали, будем ли вообще выступать на Олимпийских играх, состоятся ли они. Мы были готовы катать и четыре программы, и две. В плане нашей повседневной подготовки это мало чем отличалось, но морально мы готовились катать все.

— Никита, ты капитан нашей команды по фигурному катанию как минимум до окончания Олимпийских игр. Какие функции ты выполнял?

Никита: — Моя роль капитана не была столь значимой. По возможности я старался мотивировать ребят, но не переусердствовать, потому что у них есть суперопытные тренеры, которые помогают настраиваться.

— В командном соревновании вы допустили небольшую ошибку во время исполнения ритм-танца, но в личном — были идеальны. Как вы проводили эти дни между выступлениями?

Никита: — Я очень сильно переживал из-за ошибки в командном соревновании. На следующий день Вика и наши тренеры говорили мне: «Успокойся, это все закончилось, прошло. Ты этот выкрюк делаешь даже во сне». Как только я успокоился и мы провели первую тренировку, все было в норме. Могу сказать, что на личном соревновании мы испытали подъем и легкость. Было очень круто! Я запомню это навсегда.

— Некоторые спортсмены говорят о том, что не чувствуют себя на Олимпийских играх — зал не кричит, словно на тренировке. Вам было легче катать в этих условиях или тяжелее?

Виктория: — В командном турнире, когда я вышла на лед, поняла, что мне безумно не хватает зрителей. Они заряжают нереальной энергией. А здесь, в Пекине, ты закончил свое выступление — и тишина. В личном турнире было больше публики. Наши мальчики, которые уже закончили соревноваться, пришли и болели за всех, за весь зал отрабатывали.

— Как вы думаете, в каком возрасте легче справляться с напряжением на соревнованиях?

Никита: — Я думаю, к напряжению на соревнованиях нельзя привыкнуть. Спортсмену самостоятельно нужно найти определенные подходы, чтобы справляться. С этим, думаю, могут помочь более опытные спортсмены и тренеры в команде.

— Вы бы поменяли что-то в своей подготовке к Олимпийским играм?

Никита: — С одной стороны, не хочется ничего менять, но, с другой, в каких-то конкретных ситуациях — да, но сейчас, я думаю, говорить об этом абсолютно неправильно. Мы супердовольны результатом и хотим этим насладиться.