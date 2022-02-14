Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение CAS допустить к личным соревнованиям фигуристку Камилу Валиеву.

«Вообще, вся эта история дурно пахнет. Я не стану перечислять вопросы, которые возникли и на которые не было ни одного вразумительного ответа, кроме ссылки на коронавирус, из-за которого якобы задержались с анализом Валиевой, — сказал Познер «СЭ». — Что касается определенной части западных медиа, к счастью, не всего, то их поведение вызывает у меня отвращение. Справедливость восторжествовала? В определенной степени да. Но тот урон, который нанесен Валиевой, никакой справедливостью не снимешь. И даже если Валиева выиграет золото, чего я желаю ей от всей души, и не лишат нас командного золота в фигурном катании, от всей этой истории во рту остается горький привкус».

Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.