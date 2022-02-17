Итоги женского турнира на Олимпиаде — Валиева, Щербакова, Трусова. Live — в 21:00
После произвольной программы женщин на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 21:00.
Мы обсудим:
— Итоги женского одиночного турнира на Олимпиаде
— Разбор прокатов и протоколов
— Александра Трусова: впечатления от произвольной программы
— Анна Щербакова: выступление фигуристки
— Камила Валиева: эмоции от проката
— Ожидания от предстоящего турнира в парном катании
Присоединяйтесь!
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