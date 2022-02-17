Итоги женского турнира на Олимпиаде — Валиева, Щербакова, Трусова. Live — в 21:00

После произвольной программы женщин на индивидуальном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич. Начало — 21:00.

Мы обсудим:

— Итоги женского одиночного турнира на Олимпиаде

— Разбор прокатов и протоколов

— Александра Трусова: впечатления от произвольной программы

— Анна Щербакова: выступление фигуристки

— Камила Валиева: эмоции от проката

— Ожидания от предстоящего турнира в парном катании

Присоединяйтесь!