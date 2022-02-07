Итоги командного турнира Олимпиады в Пекине. Фигурный live — в 10:00!

Сразу после произвольной программы женщин на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине эфир с фигуристкой и тренером Бетиной Поповой. Ведущая — Анастасия Рацкевич, а с места событий к онлайну присоединится наш спецкор Дмитрий Кузнецов. Также планируется подключение телекомментатора Андрея Журанкова.

Мы обсудим:

— Прокаты Синициной и Кацалапова

— Уже очередной успех Марка Кондратюка

— Шансы мужчин на Олимпиаде: будет ли россиянин в тройке?

— Справедливы ли оценки в командном турнире?

— Судейство в парном катании: засудили ли Машину и Галлямова?

— Камила Валиева: выступление российской чемпионки

— Итоги командного турнира

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