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Сегодня, 11:27

ISU опубликовал официальное заявление по командному турниру Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Российская команда все еще в ожидании решения судьбы золотых медалей.
Фото Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по поводу итогов командного турнира по фигурному катанию Игр-2022.

«На фоне информации в СМИ, которая имеет отношение к командному турниру на Олимпиаде в Пекине, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию, касающуюся любых возможных нарушений антидопинговых правил в соответствии с антидопинговыми правилами ISU и Международного олимпийского комитета. Мы не будем давать других комментариев по поводу ситуации в данный момент», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ISU.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине прошел с 4 по 7 февраля. По итогам соревнований золото завоевала сборная России, в составе которой выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Второе место заняла сборная США, третьей стала Япония.

Источник: https://isu.org/isu-news/news/145-news/13980-isu-statement-figure-skating-team-event?templateParam=15
Фигурное катание
Олимпиада
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