Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я в ужасном состоянии, девочку сломали. Она гениальная. Уверена, что в будущие четыре года она будет покорять все вершины и станет Олимпийской чемпионкой, несмотря ни на что. То, что случилось сегодня, я предсказывала, и сказала, что следующим номером будет фигурное катание. Этой девочке 15 лет, а это нервы. У нее не было этого железнобетонного фундамента на моральный ущерб», — сказала Винер-Усманова «СЭ»

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова (255,95), вторая — Александра Трусова (251,73), третья — Каори Сакамото (Япония) — 233,13.