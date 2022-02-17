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Сегодня, 17:32

Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде

Данил Алешин
Корреспондент
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я в ужасном состоянии, девочку сломали. Она гениальная. Уверена, что в будущие четыре года она будет покорять все вершины и станет Олимпийской чемпионкой, несмотря ни на что. То, что случилось сегодня, я предсказывала, и сказала, что следующим номером будет фигурное катание. Этой девочке 15 лет, а это нервы. У нее не было этого железнобетонного фундамента на моральный ущерб», — сказала Винер-Усманова «СЭ»

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова (255,95), вторая — Александра Трусова (251,73), третья — Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
Камила Валиева
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