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Сегодня, 06:46

Слуцкая о короткой программе Семененко: «Умница! Так держать до конца Олимпиады»

Слуцкая похвалила Евгения Семененко за прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Евгения Семененко в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Ну Женя выдал! Здорово, чисто! Даже умудрился петь во время проката. Хорошо откатал, умница, собрался, все сделал. Какой сосредоточенный взгляд! Молодой, вся карьера впереди, у него отличная возможность показать себя, проявить себя, доказать, что он не просто так приехал.

В короткой программе он уже рассказал свою историю, четко пройдя по всем элементам, с докрутами, с выездами. Женя — умница! Так держать до окончания Олимпиады», — сказала в эфире канала «Россия 1» Слуцкая.

Семененко набрал 95,76 балла в короткой программе и квалифицировался в произвольную программу, которая состоится 10 февраля. У россиянина лучший результат в короткой программе после первых трех разминок.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Семененко
Ирина Слуцкая
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