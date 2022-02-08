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Сегодня, 06:35

Слуцкая о короткой программе Кондратюка: «Молодец, боролся за каждый элемент»

Слуцкая поддержала Кондратюка после проката в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала прокат Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Молодец, боролся за каждый элемент, вытаскивал. Боец, настоящий боец. Конечно, хотелось чистого проката со всеми прыжками, которые Марк может и умеет, но не сегодня. Не на кого было менять Марка в командном турнире. Он — герой этой Олимпиады.

Очень хочется его поддержать и сказать, что у него еще есть день, чтобы вздохнуть и собраться на произвольную, сделать то, что умеет. Достойно уважения, что каждый элемент стоит, рукой не касается, делает красивый выезд. Видно было, что ноги подустали уже. Тяжело и психологически, и физически, но он старался», — сказала в эфире канала «Россия 1» Слуцкая.

Кондратюк набрал 86,11 балла в короткой программе. Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится послезавтра, 10 февраля. Начало — в 4.30 (мск).

Олимпиада-2022. Марк Кондратюк. Олимпиада 2022: новый старт Кондратюка, Большунова и биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Слуцкая
Марк Кондратюк
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