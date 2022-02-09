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Сегодня, 18:18

«О чем она думала? Это удар в спину всей стране». Роднина — о допинг-тесте Валиевой

Ирина Роднина высказалась об информации о допинг-тесте Камилы Валиевой
Микеле Антонов

Депутат РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», — сказала Роднина «СЭ».

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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