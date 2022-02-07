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Авербух: «Считаю, что вклад Валиевой и Кондратюка в общую медаль очень велик»

Илья Авербух высказался о триумфе российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал «СЭ» выступление российских фигуристов в командном турнире на ОИ-2022 в Пекине.

— Ещё вчера было понятно, что золото мы не упустим. По итогам командного турнира хочется отметить Камилу Валиеву и Марка Кондратюка. Я считаю, что их вклад в общую медаль очень велик. Камила блестяще выиграла два вида. А Марк не позволил получить зазор. Вся команда очень сильная. Решение о прокатах первых номеров — верное, я так считаю. Понятно, что у болельщиков есть свои любимчики. Надо было бросить жребий что ли? Мне кажется, это ещё обиднее. Что за жребий? Все надо решать по результатам. Катались чемпионы России!

— Действительно был вариант со жребием?
— Нет, я просто читаю комментарии. Вижу, что пишут люди. Говорят, надо было бросить жребий, так будет честнее. Я считаю, что это самое не честное, что может быть. Это психологически травмирует девчонок.

— Может, это было сделано для избежания внутренних конфликтов?
— Я не знаю. Думаю, что дело не в разборках. Просто какое-то решение приняли. Решение принимать сложнее, чем его обсуждать. Нужно с уважением отнестись к решению федерации. Если бы поставили Аню Щербакову, то начали бы задавать вопросы: «А почему не Трусова?» Так всегда. Почему Трусова, а не Щербакова? Это бесконечно.

— Ошибки в программах — с чем можно связать?
— Недостаток формы, возможно. Ребята физически выбивались, это чувствовалось. Может, хорошо, что они прошли все это до личных стартов. Каждый спортсмен работает в режиме этапов гран-при.

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Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
Камила Валиева
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