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Сегодня, 18:20

Хореограф группы Тутберидзе жестко высказался об Олимпиаде после проката Валиевой

Алексей Железняков прокомментировал выступление фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
Антон Иванов

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Я никогда таких двояких эмоций не ощущал. Очень счастлив за Аню и за Сашу, но у меня такая горечь внутри за Камилу... Тем не менее, не все так все плохо, потому что она тоже олимпийская чемпионка в команднике, — сказал Железняков «СЭ». — Взрослые дяди и тети сломали ребенка. Вы сами понимаете, что сегодня каталась не Камила. Она столько вкалывала, и так вот испортить ей... Она всю свою жизнь к этому шла. Мир спортивным чиновникам этого не простит. Так же, как не прощу и я. Это досада на всю жизнь. Для меня Олимпиада была дискредитирована из-за всей этой ситуации.
Еще раз: рад за Сашу и Аню, но этот праздник омрачен ситуацией, которая произошла с Камилой. Сейчас же возрастной ценз поднимают, поэтому Валиева реабилитируется на чемпионате мира и других стартах. Не думаю, что она не сможет подняться. Весь тренерский штаб и ее родители станут ее реабилитировать. Думаю, она еще утрет нос этим дядям и тетям, которые это все устроили. Жизнь на этом не заканчивается. Для меня все три девочки — золотые».

Ранее, 17 февраля, российская фигуристка Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, набрав 251,73 очка. Спортсменка настолько расстроилась из-за результата, что заплакала после выступления.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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