Хореограф группы Тутберидзе высказался об эмоциональном заявлении Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на эмоции Александры Трусовой после оглашения результатов женского одиночного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Она могла такое сказать в эмоциональном порыве. Что теперь поделаешь? Аня выиграла по-честному, Саша сделала свой контент и тоже вошла в мировую историю. Ребенок просто эмоционирует. Они же тоже все выбивались из колеи потихонечку. Сказала и сказала, я думаю, что это все-таки эмоциональный порыв», — сказал Железняков «СЭ».

Российская фигуристка Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, набрав 251,73 очка. Спортсменка настолько расстроилась из-за результата, что у нее случилась истерика после выступления.