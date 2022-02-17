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Сегодня, 18:17

Хореограф группы Тутберидзе высказался об эмоциональном заявлении Трусовой

Данил Алешин
Корреспондент

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на эмоции Александры Трусовой после оглашения результатов женского одиночного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Она могла такое сказать в эмоциональном порыве. Что теперь поделаешь? Аня выиграла по-честному, Саша сделала свой контент и тоже вошла в мировую историю. Ребенок просто эмоционирует. Они же тоже все выбивались из колеи потихонечку. Сказала и сказала, я думаю, что это все-таки эмоциональный порыв», — сказал Железняков «СЭ».

Российская фигуристка Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, набрав 251,73 очка. Спортсменка настолько расстроилась из-за результата, что у нее случилась истерика после выступления.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александра Трусова
Алексей Железняков
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