Ханю оценил свою попытку исполнить четверной аксель на Олимпиаде в Пекине

Японский фигурист Юдзуру Ханю подвел итоги личного турнира одиночников на Олимпиаде в Пекине.

В произвольной он предпринял попытку прыгнуть четверной аксель, но упал. На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.

«Объективно, я смог лучше исполнить аксель, чем на прошлых соревнованиях, было чувство, что не хватает еще чуть-чуть. Те две ошибки в первой половине — мне кажется, в каком-то смысле я воплотил в жизнь смысл композиции «небо и земля», под которую выступал. Я сделал все, что мог, приложил все возможные усилия — никогда еще так не старался, как в этот раз», — приводит слова Ханю ТАСС.

По сумме баллов Ханю набрал 283,21 балла и занял четвертое итоговое место.