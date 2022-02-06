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Сегодня, 09:08

Губерниев: «Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту»

Губерниев считает, что российские спортсмены должны равняться на Валиеву и Кондратюка
Антон Иванов
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Наши ребята — настоящие герои, браво! Отлично выступили сегодня, но давайте мы не будем радовать раньше времени. Конечно, золото почти в наших руках, но главное не сглазить успех. Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту. Я восхищен этими ребятами и горд, что они выступают именно за нашу сборную», — сказал Губерниев «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у мужчин в командном турнире фигурного катания.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Таким образом, он принес российской команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию пройдет произвольная программа в парном катании. Прокат пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.

Марк Кондратюк. Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника

Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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