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Допинг

Сегодня, 19:04

Губерниев — о допинг-тестах Валиевой: «Вопрос к Тутберидзе и врачам Камилы — какого хрена происходит? Это преступление»

Комментатор Губерниев прокомментировал информацию о ситуации с допинг-тестом фигуристки Валиевой
Антон Иванов
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«Во-первых, средство, которое было найдено у Валиевой, не является допингом, — сказал Губерниев «СЭ». — Оно не ведет к улучшению спортивных результатов. По информации коллег, это была декабрьская проба. И тут у меня возникает несколько вопросов. Первое обращение у меня к врачам, тренера, Тутберидзе и всему окружению Валиевой: Ребят, это что вообще? Какого хрена происходит? Это похоже на пищевую добавку, которую кто-то по глупости прописал девочке. Это дикий непрофессионализм, это настоящее преступление. Нужно контролировать ситуацию. Второй вопрос: почему это не обнаружили сразу? Мы же не могли привезти грязного спортсмена на Олимпиаду. Это полнейший привет! Я очень надеюсь, что все обойдется».

Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой.

Фигуристка во вторник, 9 февраля, пропустила тренировку, но никто из представителей сборной России не прокомментировал ее отсутствие, в то время, как пропуск Анастасии Мишиной, Александра Галлямова и Марка Кондратюка объяснили их тренеры — Тамара Москвина и Светлана Соколовская.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: что не так с допинг-пробой Валиевой? Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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