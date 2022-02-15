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Сегодня, 14:41

Грузинская фигуристка Губанова отказалась отвечать журналистам на вопрос о ситуации Камилы Валиевой

Сергей Федоров
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото Reuters

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, общается ли она с россиянкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень довольна, откатала программу отлично. Общались ли мы с Камилой во время тренировок? Да, но не об этой ситуации. Сегодня мы не разговаривали. Справедливо ли, что ее допустили? Меня это не касается, ничего не могу вам сказать», — сказала Губанова.

Сегодня, 15 февраля, фигуристки представят короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Прокат группы с российскими спортсменками начнется в 16:38 (мск).

Сборную России в женском катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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