Губанова: «Этот прокат я посвятила маме. Олимпиада для меня очень успешная»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала свое выступление на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Этот прокат я посвятила маме за все труды, вложенные в меня в течение жизни. Рада, что все получилось. В конце расплакалась — это просто эмоции. Олимпиада для меня очень успешная. Сейчас отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира.

Хотя я и очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии и очень благодарна тем, что они для нас делают.

Дуньдуня не получилось купить. Три раза ходила — не получилось. Один раз прямо на мне они закончились», — рассказала фигуристка.

По итогам двух программ Губанова набрала 200.98 балла.