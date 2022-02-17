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Сегодня, 16:20

Губанова: «Этот прокат я посвятила маме. Олимпиада для меня очень успешная»

Грузинская фигуристка Губанова оценила свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала свое выступление на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Этот прокат я посвятила маме за все труды, вложенные в меня в течение жизни. Рада, что все получилось. В конце расплакалась — это просто эмоции. Олимпиада для меня очень успешная. Сейчас отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира.

Хотя я и очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии и очень благодарна тем, что они для нас делают.

Дуньдуня не получилось купить. Три раза ходила — не получилось. Один раз прямо на мне они закончились», — рассказала фигуристка.

По итогам двух программ Губанова набрала 200.98 балла.

 
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