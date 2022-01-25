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Горшков: «Сомневаюсь, что кто-то из фигуристов сборной России понесет флаг ОКР на открытии Олимпиады»

Горшков считает, что российские фигуристы не смогут понести флаг ОКР на открытии Олимпиады
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопрос о том, может ли кто-то из российский фигуристов понести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Сомневаюсь, что кто-то из фигуристов сборной России понесет флаг ОКР на открытии Олимпиады, — приводит слова Горшкова Sport24. — У нас все усложняет командный турнир, который стартует уже 4 февраля, в день открытия Олимпиады. Поэтому, думаю, не получится, к сожалению».

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-01-25-glava-ffkkr-somnevayus-chto-kto-to-iz-figuristov-sbornoy-rossii-mozhet-ponesti-flag-okr-na-otkrytii-olimpiady
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