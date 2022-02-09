Гончаренко: «Валиева и наркотики — вещи несовместимые. Не надо психовать зазря»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новость о том, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов.

«Идет поток непонятной информации с разных сторон: то это марихуана, то еще что-то. Такой поток негатива. Такое ощущение, что это должно рассеяться как дым. Это полное недоразумение, тарабарщина какая-то», — сказала Гончаренко.

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что допинг-тест 15-летней Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

«Камила и марихуана — это вещи несовместимые, она абсолютный ребенок. Мир слухами полнится, но насчет Камилы никогда рядом лежащей негативной информации просто не было. Но никто не застрахован от ошибок. Надо подождать и всем немножко успокоиться, а спортсменам не думать об этом, думать о выступлении. Собаки лают, а караван идет. Не надо психовать зазря», — добавила Гончаренко.