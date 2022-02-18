Глейхенгауз опубликовал пост в честь Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

«Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой», — написал Глейхенгауз про Анну Щербакову.

«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных, — гласит подписаь про Александру Трусову.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это», — написао хореаограф про Камилу Валиеву.

Напомним, что Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Трусова стала сребряным призером. Валиева заняла четвертое место.