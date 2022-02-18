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Сегодня, 06:08

Глейхенгауз опубликовал пост в честь Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Роман Шишов
Корреспондент
Глейхенгауз опубликовал пост в честь Щербаковой, Трусовой и Валиевой.
Фото Instagram
Глейхенгауз опубликовал пост в честь Щербаковой, Трусовой и Валиевой.
Фото Instagram
Глейхенгауз опубликовал пост в честь Щербаковой, Трусовой и Валиевой.
Фото Instagram
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

«Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой», — написал Глейхенгауз про Анну Щербакову.

«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных, — гласит подписаь про Александру Трусову.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это», — написао хореаограф про Камилу Валиеву.

Напомним, что Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Трусова стала сребряным призером. Валиева заняла четвертое место.

Александра Трусова
Анна Щербакова
Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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