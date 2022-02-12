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Сегодня, 16:40

Глеб Смолкин: «Валиева — прекрасная фигуристка. Она — наше будущее»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, высказался о ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

— Я уже все сказал на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять по 300 раз — это не моя работа. Я здесь не для этого.

В любом случае самых лучших пожеланий Камиле! Она прекрасный спортсмен. Она прекрасная фигуристка. Она — наше будущее. И не важно, что случится. Я не знаю, что происходит на самом деле, — подчеркнул Смолкин.

— Может ли ответить Диана?

— Она может, но не будет. Не на этот вопрос и не вам. Мы не будем, — ответил Смолкин на вопрос американского журналиста.

Диана Дэвис — дочь Этери Тутберидзе, которая тренирует Валиеву.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила, а отстранение было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпиада
Глеб Смолкин
Камила Валиева
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