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Сегодня, 11:58

Гербольдт: «Тарасова и Морозов будут претендовать на командный турнир на Олимпиаде»

Гербольдт считает, что Тарасова и Морозов претендуют на участие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила конкуренцию среди российских спортивных пар перед Олимпиадой в Пекине.

«Среди российских пар сейчас сильнейшая конкуренция. С одной стороны, им очень трудно. Особенно Бойковой и Козловскому и Мишиной и Галлямовым, которые тренируются в одной группе Тамары Николаевны Москвиной. С другой стороны, это абсолютно здоровая конкуренция, в которой они друг друга подначивают. Конкуренция — это хороший двигатель прогресса. Думаю, Тарасова и Морозов рассчитывают попасть и будут претендовать на командный турнир на Олимпийских играх. Дальше зависит от того, как их рассудят и решат в Федерации», — приводит «Чемпионат» слова Гербольдт.

На чемпионате Европы в Таллине в соревнованиях спортивных пар весь подиум заняли российские спортсмены. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на второй строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4575463-gerboldt-tarasova-i-morozov-budut-pretendovat-na-komandnyj-turnir-na-olimpijskih-igrah.html
Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
Катарина Гербольдт
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