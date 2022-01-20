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Гербольдт — о составе сборной России на Олимпиаду: «Туктамышеву очень жалко, но это спорт»

Гербольдт оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказался о составе олимпийской сборной России по фигурному катанию.

«В целом все ожидаемо, — приводит слова Гербольдт «Чемпионат». — Что касается состава мужчин, все честно, учитывая результаты чемпионата Европы. Все знали, что чемпионат Европы — последний старт, на котором будет утверждаться состав на Олимпиаду. Елизавету Туктамышеву очень жалко, но это спорт. Нужно кататься чисто в нужном месте и в нужное время. К сожалению, у Туктамышевой это не совсем получилось».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4581759-gerboldt-o-sostave-muzhchin-na-oi-vsyo-chestno-uchityvaya-rezultaty-chempionata-evropy.html
Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
Катарина Гербольдт
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