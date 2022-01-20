Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказался о составе олимпийской сборной России по фигурному катанию.

«В целом все ожидаемо, — приводит слова Гербольдт «Чемпионат». — Что касается состава мужчин, все честно, учитывая результаты чемпионата Европы. Все знали, что чемпионат Европы — последний старт, на котором будет утверждаться состав на Олимпиаду. Елизавету Туктамышеву очень жалко, но это спорт. Нужно кататься чисто в нужном месте и в нужное время. К сожалению, у Туктамышевой это не совсем получилось».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.