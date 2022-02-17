Ковальчук: «Наши фигуристки — молодцы. Героини!»
Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Наши фигуристки — молодцы. Героини!» — сказал Ковальчук «СЭ».
Напомним, что генменеджер сборной России по хоккею посетил соревнования фигуристок.
Анна Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.
Серебро выиграла Александра Трусова. В произвольной программе фигуристка получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.
Камила Валиева за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.