Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Наши фигуристки — молодцы. Героини!» — сказал Ковальчук «СЭ».

Напомним, что генменеджер сборной России по хоккею посетил соревнования фигуристок.

Анна Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Серебро выиграла Александра Трусова. В произвольной программе фигуристка получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.

Камила Валиева за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.