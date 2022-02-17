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Сегодня, 17:21

Ковальчук: «Наши фигуристки — молодцы. Героини!»

Ковальчук назвал героинями российских фигуристок
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Наши фигуристки — молодцы. Героини!» — сказал Ковальчук «СЭ».

Напомним, что генменеджер сборной России по хоккею посетил соревнования фигуристок.

Анна Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль.

Серебро выиграла Александра Трусова. В произвольной программе фигуристка получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и выиграла серебро.

Камила Валиева за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух выступлений она набрала 224,09 балла и стала четвертой.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

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