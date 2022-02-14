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Сегодня, 09:17

«Решение помешать участвовать на Олимпиада причинит ей непоправимый ущерб». Генеральный директор CAS — о решении по Валиевой

Артем Бухаев
Корреспондент
Мэтью Риб.
Фото AFP

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение не накладывать наказания на российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«После всех процедур CAS решил, что санкций не будет, — отметил Риб. — Временное отстранение приведёт к существенному ущербу. Мы исходили из принципов справедливости и баланса интересов между спортсменами и зрителями. Валиева не тестировалась позитивно во время Олимпийских игр в Пекине, но по прежнему является объектом дисциплинарных процедур по делу о позитивном тесте в декабре 2021 года. CAS решил, что решение помешать участвовать спортсменке на Олимпиада понесет ей непоправимый ущерб в данных обстоятельствах. Мы подчеркнули, что были серьезные вопросы о несвоевременном сообщении результатов по тесту, который был проведён в 2021 году. Есть некоторые юридические моменты, которые не являются виной спортсменки — сообщение о тесте в середине Олимпиады».

Риб добавил, что вопрос по результатам в командных соревнованиях на Олимпиаде не рассматривался.

«Поздний результат — это плохой факт, который касается не только спортсменки, но и Организационного комитета. Другими словами — если бы эти тесты были завершены вовремя, то мы бы не были здесь. И нам бы не приходилось принимать такое решение. Нас попросили определить вопрос временного отстранения. Вопросов по результатам в командой соревновании мы не рассматривали. Они будут рассматриваться по другим процедурам и не обязательно в формате CAS», — отметил Риб.

Также директор CAS пояснил, что решение было принято тремя арбитрами, которые специализируются на спортивном праве. Они были независимы и свободны от давления. Несмотря на свои национальности, эти лица действовали под единым флагом CAS.

«CAS принял решение о процедуре по Камиле Валиевой. CAS принял решение разрешить госпоже Валиевой продолжать участвовать на соревнованиях в Олимпийских играх в Пекине-2022, — сказал Риб. — Это означает, что не будет установлено временное остранение фигуристки. CAS выложил аргументацию своего решения. Постараюсь ее изложить. Арбитры CAS знают о временном официальном отстранении, но определили, что фигуристка должна воспользоваться исключительными обстоятельствами. Во-первых, ей не исполнилось 16 лет. Она защищённое лицо по антидопинговому кодексу. Правила РУСАДА и Всемирный андтидопинговый кодекс ничего не говорят об отстранении, которое устанавливается в отношении незащищенных лиц».

Напомним, что сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Камила Валиева
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