«Решение помешать участвовать на Олимпиада причинит ей непоправимый ущерб». Генеральный директор CAS — о решении по Валиевой

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение не накладывать наказания на российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«После всех процедур CAS решил, что санкций не будет, — отметил Риб. — Временное отстранение приведёт к существенному ущербу. Мы исходили из принципов справедливости и баланса интересов между спортсменами и зрителями. Валиева не тестировалась позитивно во время Олимпийских игр в Пекине, но по прежнему является объектом дисциплинарных процедур по делу о позитивном тесте в декабре 2021 года. CAS решил, что решение помешать участвовать спортсменке на Олимпиада понесет ей непоправимый ущерб в данных обстоятельствах. Мы подчеркнули, что были серьезные вопросы о несвоевременном сообщении результатов по тесту, который был проведён в 2021 году. Есть некоторые юридические моменты, которые не являются виной спортсменки — сообщение о тесте в середине Олимпиады».

Риб добавил, что вопрос по результатам в командных соревнованиях на Олимпиаде не рассматривался.

«Поздний результат — это плохой факт, который касается не только спортсменки, но и Организационного комитета. Другими словами — если бы эти тесты были завершены вовремя, то мы бы не были здесь. И нам бы не приходилось принимать такое решение. Нас попросили определить вопрос временного отстранения. Вопросов по результатам в командой соревновании мы не рассматривали. Они будут рассматриваться по другим процедурам и не обязательно в формате CAS», — отметил Риб.

Также директор CAS пояснил, что решение было принято тремя арбитрами, которые специализируются на спортивном праве. Они были независимы и свободны от давления. Несмотря на свои национальности, эти лица действовали под единым флагом CAS.

«CAS принял решение о процедуре по Камиле Валиевой. CAS принял решение разрешить госпоже Валиевой продолжать участвовать на соревнованиях в Олимпийских играх в Пекине-2022, — сказал Риб. — Это означает, что не будет установлено временное остранение фигуристки. CAS выложил аргументацию своего решения. Постараюсь ее изложить. Арбитры CAS знают о временном официальном отстранении, но определили, что фигуристка должна воспользоваться исключительными обстоятельствами. Во-первых, ей не исполнилось 16 лет. Она защищённое лицо по антидопинговому кодексу. Правила РУСАДА и Всемирный андтидопинговый кодекс ничего не говорят об отстранении, которое устанавливается в отношении незащищенных лиц».

Напомним, что сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.