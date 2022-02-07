Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:58

Галлямов: «Мы даже и не знали про Чжоу»

Галлямов заявил, что российские фигуристы соблюдают дистанцию
Сергей Федоров
Корреспондент
Винсент Чжоу.
Фото Getty Images

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался по поводу положительного теста на коронавирус американца Винсента Чжоу.

— Винсент Чжоу получил положительный тест. Это не настораживает вас?

— Мы даже и не знали. Все время мы находимся на дистанции. Американцы поздравили нас, все нормально.

Напонмим, Чжоу ожидает результатов второго теста, и если они будут отрицательными, то он сможет принять участие в короткой программе в личном турнире.

Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине. Сборная США стала второй. В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине
«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Роднина — о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»
Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Исинбаева с трибун поддерживала российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Кацалапов о победе в командном турнире: «Не празднуем, впереди личное первенство»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости