Галлямов: «Мы даже и не знали про Чжоу»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался по поводу положительного теста на коронавирус американца Винсента Чжоу.

— Винсент Чжоу получил положительный тест. Это не настораживает вас?

— Мы даже и не знали. Все время мы находимся на дистанции. Американцы поздравили нас, все нормально.

Напонмим, Чжоу ожидает результатов второго теста, и если они будут отрицательными, то он сможет принять участие в короткой программе в личном турнире.

Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады в Пекине. Сборная США стала второй. В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.