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Сегодня, 05:45

Галлямов: «Валиева выйдет катать с флагом? Это нереально»

Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов рассказал о выступлении в командном турнире Олимпиады-2022.

«Состав определяет федерация. Нам сказали катать произвольную программу, мы готовы. Спрашивали ли наше мнение? А какой смысл? Там видят нашу готовность и из этого принимают решения. Не обидно ли, что Большунов забрал первое золото? Он большой молодец, вытащил золотую медаль. Мы только радуемся. Не важно, кто первый взял, главное, что она есть.

Валиева выйдет катать с флагом? Это нереально. Даже тату и маникюр нельзя. Разве что эмблему ОКР.

У меня электрогитара. Я бы сейчас с удовольствием сыграл драйвовый рок, чтобы все наши ребята проснулись», — сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе парного катания в командном турнире. Таким образом, они принесли команде 10 очков.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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