Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:09

Галлямов: «К счастью, травма совсем не страшная»

Галлямов заявил, что к личным соревнованиям залечит травму
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, отметил, что избежал серьезной травмы. По его словам, к личному турниру все будет в порядке.

«У меня все в порядке с ногой. Только на видео показалось, что это страшно. К счастью, травма совсем не страшная. Залечу уже к личным соревнованиям», — отметил Галлямов.

Напомним, в заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили золото в командном утнире. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
1
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине
«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Роднина — о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»
Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кацалапов о победе в командном турнире: «Не празднуем, впереди личное первенство»

Валиева о победе на Олимпиаде: «Моя мечта сбылась»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости