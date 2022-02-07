Галлямов: «К счастью, травма совсем не страшная»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, отметил, что избежал серьезной травмы. По его словам, к личному турниру все будет в порядке.

«У меня все в порядке с ногой. Только на видео показалось, что это страшно. К счастью, травма совсем не страшная. Залечу уже к личным соревнованиям», — отметил Галлямов.

Напомним, в заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили золото в командном утнире. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.