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Галлямов: «Вторые из-за того, что мы в Китае? Можно считать, что угодно»

Галлямов остался доволен короткой программой в командном турнире Олимпиады в Пекине
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал второе место по итогам короткой программы в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Вторые из-за того, что мы в Китае? Можно считать, что угодно. Рады, что удалось откатать почти чисто, — отметил Галлямов. — Почти самый высокий балл принесли команде.

В произвольной все пойдет с самого начала. Так что важно будет бороться дальше. Пока не будем загадывать итоговый результат. У нас все звенья закрыты. Будем бороться".

Мишина и Галлямов заняли второе место с результатом 82.64. Первое место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (82,83), замкнули тройку лучших Алекса Нерим и Брендон Фрейзер из США (75,00).

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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