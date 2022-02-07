Галлямов: «Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться»

Галлямов заявил. что не стал делать четверной прыжок первым на Олимпиаде

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился впечатлениями от победы в командном турнире Олимпиады.

«Будем праздновать — поспим. Марк отпразднует завтра на короткой. Камила сделала первый четверной. Я не стал делать его первым, я джентльмен.

Драма была в первый день. Мы боролись и добились первого места. Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться".

Напомним, в заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали 2-ми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.