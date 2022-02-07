Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:48

Галлямов: «Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться»

Галлямов заявил. что не стал делать четверной прыжок первым на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился впечатлениями от победы в командном турнире Олимпиады.

«Будем праздновать — поспим. Марк отпразднует завтра на короткой. Камила сделала первый четверной. Я не стал делать его первым, я джентльмен.

Драма была в первый день. Мы боролись и добились первого места. Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться".

Напомним, в заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали 2-ми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Авербух: «Считаю, что вклад Валиевой и Кондратюка в общую медаль очень велик»
Валиева: «Очень счастлива, что часть задуманных программ получилась»
Олимпиада 2022: Россия взяла золото в командном турнире фигуристов! Наши хоккеистки играют с Канадой после скандала. Онлайн-трансляция
Гусев тренируется в звене с Шипачевым перед матчем со Швейцарией на Олимпиаде
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американские фигуристы назвали заслуженной победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде

Валиева: «Очень счастлива, что часть задуманных программ получилась»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости