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Сегодня, 04:58

Фигуристы Степанова и Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде

Степанова и Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Александра Степанова и Иван Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде.

«Александра и Иван вылетают в Пекин сегодня, 8 февраля», — приводит ТАСС слова Когана.

Степанова и Букин примут участие в соревнованиях в танцах на льду, которые начнутся 12 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Вчера, 7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/13643281
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова
Иван Букин
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