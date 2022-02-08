Фигуристы Степанова и Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде

Степанова и Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Александра Степанова и Иван Букин сегодня вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде.

«Александра и Иван вылетают в Пекин сегодня, 8 февраля», — приводит ТАСС слова Когана.

Степанова и Букин примут участие в соревнованиях в танцах на льду, которые начнутся 12 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Вчера, 7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командных соревнованиях.