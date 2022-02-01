Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус по прилете в Пекин

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о результатах тестов на коронавирус у спортсменов по прилете в Пекин.

«Все тесты наших фигуристов отрицательные, завтра можем приступить к тренировкам», — приводит слова Когана ТАСС.

Российские фигуристы прилетели в Пекин во вторник, 1 февраля. Александра Степанова и Иван Букин прилетят немного позже рейсом из Москвы.

В состав сборной России по фигурному катанию вошли 18 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Соревнования по фигурному катанию будут проходить с первого дня турнира, будет разыграно 5 комплектов наград.