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Фигуристы сборной Казахстана могут приехать в Россию для тренировок

13:46

Фигуристы сборной Казахстана планируют переехать в Россию для тренировок на время действия режима чрезвычайного положения в стране. По словам, тренер казахстанской национальной команды россиянина Сергея Воронова, у него есть личная договоренность.

«Во-первых, при первой же возможности нам надо начать тренироваться. Всё обговорено. Есть и план А, и план B, и план C. Всё под контролем. Вполне возможно, что приедем тренироваться и готовиться к чемпионату Четырех континентов в Россию, этот вариант тоже обсуждается. У меня есть личная договоренность», — цитирует «РИА Новости» Воронова. — Сложность в том, что аэропорт закрыт. Мы в ожидании. Чрезвычайное положение в стране. Надеемся, что за два-три дня ситуация разрешится. Пока еда есть, голодовки нет".

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган уже сообщил, что организация готова оказать помощь в подготовке казахстанских фигуристов к Олимпиаде в Пекине.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения). Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220106/figuristy-1766712961.html?in=t

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Роман Шишов все материалы автора
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